Boniek: "Il Napoli ha ragione sulla questione Milik"

Interviste 17 Novembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Per la Polonia sarebbe meglio se giocasse con continuità. Mi auguro che riesca a trovare accordo a gennaio"





Interviste17 Novembre 2020Corriere dello Sport"Per la Polonia sarebbe meglio se giocasse con continuità. Mi auguro che riesca a trovare accordo a gennaio" "Mi è dispiaciuta la prestazione della Polonia contro l'Italia, non mi è piaciuto nulla. Però devo dire che gli azzurri in questo periodo giocano un calcio fantastico. Insigne è un giocatore che sulla fascia sinistra è molto bravo, mi fa piacere questa sua crescita". Lo ha dichiarato il presidente della federcalcio polacca Zibì Boniek, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "La sconfitta contro l'Italia ci ha compromesso la qualificazione. La Polonia contro l'Italia mi sembrava una squadra molto rilassata e questa cosa mi ha sorpreso. Nel calcio non puoi distrarti, devi stare sempre concentrato altrimenti le partite non le vinci".



