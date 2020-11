Seduta d'allenamento mattutino per il Napoli

A Castel Volturno, la squadra sta preparando il big match di domenica sera contro il Milan capolista. La squadra di Gattuso ha cominciato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Poi il gruppo è stato impegnato in torello e lavoro finalizzato alla velocità, per poi affrontare esercitazioni tattiche chiudendo con una partitella a campo ridotto. Koulibaly ed Elmas sono tornati dalle rispettive nazionali, con il difensore che ha lavorato regolarmente in gruppo, al contrario del macedone alle prese con un personalizzato. Assenti per un leggero malessere, invece, Bakayoko (con la febbre) e Llorente. Sul fronte Coronavirus arrivano buone notizie, visto il tweet del club partenopeo che ha ufficializzato la negatività dei tamponi svolti ieri mattina da tutto il gruppo squadra.