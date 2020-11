Osimhen in dubbio per sfida con il Milan

Cronaca 14 Novembre 2020 Fonte: Sky



Si è infortunato al polso durante Nigeria-Sierra Leone. I primi esami hanno escluso fratture ma dovrà fare nuovi accertamenti





Cronaca14 Novembre 2020SkySi è infortunato al polso durante Nigeria-Sierra Leone. I primi esami hanno escluso fratture ma dovrà fare nuovi accertamenti L'immagine ha messo un po' d'ansia: Osimhen che esce dal campo con la barella mobile. Si tiene il polso destro ma si teme nell'immediatezza anche un problema alla spalla. È dolorante. Non ce la fa. Un mezzo contrasto, stretto tra due e giù a terra. Come accade in tante situazioni di gioco. Però poi c'è il cambio, obbligato. E dunque la preoccupazione; anche a 4mila km di distanza, a Napoli. E a Roma, dal presidente De Laurentiis. I primi esami, fortunatamente, hanno escluso fratture, ma ne farà sicuramente almeno un altro al ritorno in Italia. Al risveglio, l'attaccante non accusava più alcun dolore alla spalla, ma solo un fastidio al polso. I tempi di recupero dipenderanno dai successivi esami a cui sarà sottoposto: Osimhen è in dubbio per la sfida con il Milan, ma punterà a recuperare a tutti i costi per essere regolarmente presente al San Paolo.



L'attaccante, dopo quest'incidente, ritornerà in anticipo a Napoli. Osimhen trascorrerà prima qualche giorno con la famiglia, poi volerà per l'Italia per rimettersi a disposizione della squadra azzurra. Tanta paura, ma la situazione sembra essersi risolta per il meglio. Ma è normale che, in ogni caso, in casa Napoli ci sia un po' di rabbia. Perché in questo periodo sono troppi i rischi, e di ogni tipo, e il Napoli aveva già posto la questione, discutendo l'opportunità di far giocare adesso le Nazionali, di mandare i propri calciatori. Anche se ci sono partite ufficiali, e Nigeria e Sierra Leone si stanno giocando la Coppa d'Africa. Per la cronaca è finita 4-4. E Osimhen ha pure fatto gol, il primo. Alla ripresa al San Paolo arriva il Milan di Ibra. E il Napoli vuole sul campo il primo posto. E spinge per far rientrare presto il suo centravanti. Osimhen vale quel sogno. Oltre che 70 milioni di euro.



L'immagine ha messo un po' d'ansia: Osimhen che esce dal campo con la barella mobile. Si tiene il polso destro ma si teme nell'immediatezza anche un problema alla spalla. È dolorante. Non ce la fa. Un mezzo contrasto, stretto tra due e giù a terra. Come accade in tante situazioni di gioco. Però poi c'è il cambio, obbligato. E dunque la preoccupazione; anche a 4mila km di distanza, a Napoli. E a Roma, dal presidente De Laurentiis. I primi esami, fortunatamente, hanno escluso fratture, ma ne farà sicuramente almeno un altro al ritorno in Italia. Al risveglio, l'attaccante non accusava più alcun dolore alla spalla, ma solo un fastidio al polso. I tempi di recupero dipenderanno dai successivi esami a cui sarà sottoposto: Osimhen è in dubbio per la sfida con il Milan, ma punterà a recuperare a tutti i costi per essere regolarmente presente al San Paolo.L'attaccante, dopo quest'incidente, ritornerà in anticipo a Napoli. Osimhen trascorrerà prima qualche giorno con la famiglia, poi volerà per l'Italia per rimettersi a disposizione della squadra azzurra. Tanta paura, ma la situazione sembra essersi risolta per il meglio. Ma è normale che, in ogni caso, in casa Napoli ci sia un po' di rabbia. Perché in questo periodo sono troppi i rischi, e di ogni tipo, e il Napoli aveva già posto la questione, discutendo l'opportunità di far giocare adesso le Nazionali, di mandare i propri calciatori. Anche se ci sono partite ufficiali, e Nigeria e Sierra Leone si stanno giocando la Coppa d'Africa. Per la cronaca è finita 4-4. E Osimhen ha pure fatto gol, il primo. Alla ripresa al San Paolo arriva il Milan di Ibra. E il Napoli vuole sul campo il primo posto. E spinge per far rientrare presto il suo centravanti. Osimhen vale quel sogno. Oltre che 70 milioni di euro.