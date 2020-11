Maradona ha lasciato l'ospedale

Cronaca 11 Novembre 2020 Fonte: Mediaset



Leopoldo Luque, medico dell'argentino, ha diffuso la prima foto di Maradona dopo l'intervento chirurgico





Cronaca11 Novembre 2020MediasetLeopoldo Luque, medico dell'argentino, ha diffuso la prima foto di Maradona dopo l'intervento chirurgico Diego Maradona ha lasciato la clinica di Olivos per stabilirsi in una residenza a Nordelta, distretto a nord in provincia di Buenos Aires, dove continuerà la guarigione dopo l'intervento alla testa per un ematoma subdurale. Leopoldo Luque, medico dell'argentino, ha diffuso la prima foto di Maradona dopo l'intervento chirurgico: il Pibe de Oro appare sorridente, sul letto e con una benda in testa. "Diego è incredibile - ha detto - ma dobbiamo continuare a lavorare su di lui. Troveremo un posto adatto alla sua convalescenza".



Matías Morla, legale personale di Maradona, qualche ora prima aveva parlato dello stato di salute del Pibe de Oro. "Diego ha vissuto forse il momento più duro della sua vita, credo sia un miracolo che sia stato rilevato questo ictus cerebrale che avrebbe potuto costargli la vita - ha detto - Ha voglia di riabilitarsi dagli altri problemi". "Ciò che serve ora è un'unione familiare e che sia circondato da professionisti della salute - ha aggiunto Morla - Quando dico unione familiare, la situazione è chiara, intendo essere in pace con i propri parenti, che si rispettano a vicenda, che possono coordinare il visite . Diego deve riabilitarsi, per il problema che ha. Dobbiamo dargli pace e unità, il bene comune, che è la salute di Diego, viene prima di tutto".



L'avvocato racconta anche un aneddoto. "Quegli stessi esami erano stati fatti a settembre e dopo averli rifatti è stata scoperta questa cosa e come ben sappiamo il risultato è stato ottimale. È molto felice per le attenzioni delle autorità della clinica".



Diego Maradona ha lasciato la clinica di Olivos per stabilirsi in una residenza a Nordelta, distretto a nord in provincia di Buenos Aires, dove continuerà la guarigione dopo l'intervento alla testa per un ematoma subdurale. Leopoldo Luque, medico dell'argentino, ha diffuso la prima foto di Maradona dopo l'intervento chirurgico: il Pibe de Oro appare sorridente, sul letto e con una benda in testa. "Diego è incredibile - ha detto - ma dobbiamo continuare a lavorare su di lui. Troveremo un posto adatto alla sua convalescenza".Matías Morla, legale personale di Maradona, qualche ora prima aveva parlato dello stato di salute del Pibe de Oro. "Diego ha vissuto forse il momento più duro della sua vita, credo sia un miracolo che sia stato rilevato questo ictus cerebrale che avrebbe potuto costargli la vita - ha detto - Ha voglia di riabilitarsi dagli altri problemi". "Ciò che serve ora è un'unione familiare e che sia circondato da professionisti della salute - ha aggiunto Morla - Quando dico unione familiare, la situazione è chiara, intendo essere in pace con i propri parenti, che si rispettano a vicenda, che possono coordinare il visite . Diego deve riabilitarsi, per il problema che ha. Dobbiamo dargli pace e unità, il bene comune, che è la salute di Diego, viene prima di tutto".L'avvocato racconta anche un aneddoto. "Quegli stessi esami erano stati fatti a settembre e dopo averli rifatti è stata scoperta questa cosa e come ben sappiamo il risultato è stato ottimale. È molto felice per le attenzioni delle autorità della clinica".