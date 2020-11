Respinto il ricorso del Napoli

Cronaca 10 Novembre 2020 Fonte: Gazzetta dello Sport



Resta quindi confermato il 3-0 a tavolino attribuito alla Juventus e il punto di penalizzazione alla squadra azzurra





Cronaca10 Novembre 2020Gazzetta dello SportResta quindi confermato il 3-0 a tavolino attribuito alla Juventus e il punto di penalizzazione alla squadra azzurra La Corte sportiva d'appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Napoli sulla vicenda relativa alla partita con la Juventus. Resta quindi confermato il 3-0 a tavolino attribuito alla Juventus, dopo che il Napoli, in seguito alle positività di Zielinski ed Elmas al Covid-19, non si era presentato allo Stadium di Torino lo scorso 4 ottobre nonostante per la Lega calcio la partita si dovesse giocare. Confermato anche il punto di penalizzazione per il club campano



La Corte sportiva d'appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Napoli sulla vicenda relativa alla partita con la Juventus. Resta quindi confermato il 3-0 a tavolino attribuito alla Juventus, dopo che il Napoli, in seguito alle positività di Zielinski ed Elmas al Covid-19, non si era presentato allo Stadium di Torino lo scorso 4 ottobre nonostante per la Lega calcio la partita si dovesse giocare. Confermato anche il punto di penalizzazione per il club campano