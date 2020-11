Rinviata decisione su appello del Napoli

Cronaca 9 Novembre 2020 Fonte: Sky



La Corte d'Appello Federale deve decidere se recuperare la partita con la Juve e togliere il punto di penalizzazione in classifica





Cronaca9 Novembre 2020SkyLa Corte d'Appello Federale deve decidere se recuperare la partita con la Juve e togliere il punto di penalizzazione in classifica È durato più del previsto il dibattimento per il ricorso presentato dal Napoli contro la sentenza del Giudice sportivo, che ha punito il club di De Laurentiis con la sconfitta a tavolino (3-0) e un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato allo Juventus Stadium lo scorso 4 ottobre. Secondo l'Ansa la sentenza è rinviata a domani,



Se il Napoli dovesse vedere riconosciute le proprie ragioni in secondo grado, sarà deciso di recuperare la partita (una data possibile è il 13 gennaio) e sarà tolto il punto di penalizzazione in classifica al club di De Laurentiis. Viceversa, il club proporrà ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ultimo grado della giustizia sportiva.



La Juventus non ha intenzione di opporsi alla decisione, qualunque essa sia.



Dall'esame della documentazione ricevuta, il Giudice Sportivo ha riconosciuto la volontà di non giocare la partita da parte del Napoli. Le prime mail ricevute dalle Asl non imponevano alla squadra di non partire e trovava ancora applicazione il protocollo FIGC. Il club invece sostiene che il contenuto di quelle comunicazioni poteva essere interpretato come ordine a non partire.



Il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea, in seguito al match non disputato sul campo lo scorso 4 ottobre, ha punito il club di De Laurentiis con la sconfitta a tavolino (3-0) e un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato allo Juventus Stadium.



È durato più del previsto il dibattimento per il ricorso presentato dal Napoli contro la sentenza del Giudice sportivo, che ha punito il club di De Laurentiis con la sconfitta a tavolino (3-0) e un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato allo Juventus Stadium lo scorso 4 ottobre. Secondo l'Ansa la sentenza è rinviata a domani,Se il Napoli dovesse vedere riconosciute le proprie ragioni in secondo grado, sarà deciso di recuperare la partita (una data possibile è il 13 gennaio) e sarà tolto il punto di penalizzazione in classifica al club di De Laurentiis. Viceversa, il club proporrà ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ultimo grado della giustizia sportiva.La Juventus non ha intenzione di opporsi alla decisione, qualunque essa sia.Dall'esame della documentazione ricevuta, il Giudice Sportivo ha riconosciuto la volontà di non giocare la partita da parte del Napoli. Le prime mail ricevute dalle Asl non imponevano alla squadra di non partire e trovava ancora applicazione il protocollo FIGC. Il club invece sostiene che il contenuto di quelle comunicazioni poteva essere interpretato come ordine a non partire.Il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea, in seguito al match non disputato sul campo lo scorso 4 ottobre, ha punito il club di De Laurentiis con la sconfitta a tavolino (3-0) e un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato allo Juventus Stadium.