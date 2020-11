Voci dal Forum: Sprecone

Cronaca 8 Novembre 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il Bologna per ottanta minuti è stato letteralmente dominato. Il risultato, considerate le tante occasioni, poteva assumere proporzioni tennistiche





Il Bologna per ottanta minuti è stato letteralmente dominato. Il risultato, considerate le tante occasioni, poteva assumere proporzioni tennistiche. Si è vinto, invece, solo per uno a zero, anche se l'arbitro, nonostante l'aiuto del VAR, nel secondo tempo ha annullato un gol a K2 che a tutti è parso regolarissimo. Mistero! Ad ogni modo, Gattuso con alcune sostituzioni completamente scriteriate, Petagna per Osimhen e Politano per Lozano, stava consentendo al Bologna di agguantare un insperato pareggio. Non puoi togliere Osimhen e Lozano, mettendo l'immobile Petagna e Politano, non oggi, perché, facendolo, hai liberato la difesa avversaria da qualsiasi brutto pensiero. Andavano tolti e molto prima i soli Ciro e Insigne. Buon per noi che Ospina e K2 si sono resi autori di quegli interventi di cui sopra, altrimenti...

Bene, il Napoli ha vinto a Bologna per uno a zero. La rete è stata segnata al ventunesimo del primo tempo da Osimhen su delizioso cross di Lozano.

Oggi la partita di Lozano è stata strepitosa. Il messicano, insieme ad Ospina e K2 , è stato il migliore in campo. Non raggiungono la sufficienza Ciro, Insigne e Gattuso. Arbitro semplicemente disastroso.

Nota per Gattuso. Non conosco i motivi, ma mi sembra assurdo, inconcepibile mandare in tribuna il Ghoulam visto a Fiume. Infine, ma è proprio necessario far giocare Manolas? Non si accorge che ha due trattori al posto dei piedi? E ancora. Non guasterebbe un po' di sana panchina a Ciro: troppe tarantelle in campo, troppo fumo e...