Rammaricato ancora una volta per il risultato e non per la prestazione. Sinisa Mihajlovic si è detto soddisfatto della partita portata a termine dal Bologna nonostante la sconfitta per 0-1 contro il Napoli. Ancora una disattenzione difensiva a punire i rossoblù che poi nel finale non hanno sfruttato l'occasione di Orsolini:



“Abbiamo fatto più del massimo contro una squadra più forte. Partita equilibrata, avremmo meritato il pareggio. Abbiamo sofferto di meno rispetto alle altre partite. Negli ultimi 15/20 minuti abbiamo spinto, le occasioni avute era più facile segnarle che sbagliarle”.