Al di là della vittoria col Rijeka, non senza critiche e l'arrabbiatura di Gattuso per un primo tempo disastroso, il Napoli è di scena a Bologna per dare risposte importanti dopo lo stop interno col Sassuolo. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria per riprendere la marcia in una classifica cortissima e soprattutto provare a cancellare qualche prova balbettante di troppo. Di fronte non ci sarà un avversario agevole: il Bologna di Mihajlovic mise già in imbarazzo il Napoli nel finale della scorsa stagione, è reduce dalla vittoria sul Cagliari ed anche nelle sconfitte per 2-1 con la Lazio e 4-3 col Sassuolo aveva raccolto meno di quanto visto in campo. I rossoblù sono una squadra offensiva (la quinta per produzione offensiva in Italia appena dopo Napoli, Sassuolo, Inter e Atalanta), puntano tantissimo sul ritmo e potranno far valere anche la maggiore freschezza su un Napoli arrivato alla fine di un lungo tour de force giocando ogni tre giorni.



STATS - Dopo sei sconfitte consecutive registrate tra il 2016 e il 2018, il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli, con due vittorie ed un pari. Il Napoli va a segno da 14 partite di fila contro il Bologna: in caso di gol, eguaglierebbe la sua seconda miglior striscia realizzativa contro una singola avversaria in Serie A: le 15 gare di fila contro la Lazio del 2019.



LE ULTIME SUL BOLOGNA - Mihajlovic anche per questa partita dovrà fare a meno degli infortunati Medel, Poli, Dijks, Skov Olsen, Sansone, Mbaye ed Hickey. Linea difensiva obbligata dunque con De Silvestri, Danilo, Denswil e Tomiyasu che per l'emergenza potrebbe tornare ad agire da terzino; a centrocampo Schouten e Svanberg (favoriti su Dominguez, unico vero cambio in panchina) con in attacco Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio, punta di movimento e interscambiabile con l'ex Atalanta.



LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso rilancia 7 elementi tenuti a riposo col Rijeka, più Osimhen dopo la squalifica. Alle spalle del nigeriano c'è il dubbio Mertens, reduce dai 90' in Croazia: in caso di inizio dalla panchina l'alternativa potrebbe essere Zielinski o un Elmas più di contenimento. Rientra Insigne a sinistra e Lozano a sinistra, in vantaggio su Politano. In mediana altri due rientri: Bakayoko e Fabian, così come in difesa Manolas e Hysaj nella linea difensiva con Di Lorenzo e Koulibaly. Ospina tra i pali rappresenterebbe l'ottavo cambiamento.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Denswil, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Ballottaggi: Svanberg-Dominguez 55%-45%



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Ballottaggi: Mertens-Zielinski/Elmas 60%-40%, Lozano-Politano 55%-45%



