Interviste7 Novembre 2020Gazzetta dello Sport"Sappiamo di affrontare una delle squadre più forti d'Italia ma nelle ultime partite li abbiamo fatti soffrire" E otto. Infortunati. Dopo Santander, Poli, Medel, Sansone, Mbaye, Diijks e Skov Olsen, ecco Hickey. “Se starà giù non è per scelta tecnica ma per infortunio - dice Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna -. Ha giocato sempre, all'improvviso secondo voi non gioca più? È un infortunio leggero, vediamo se potrà essere in panchina. Medel? Lo recuperiamo dopo la sosta. Siamo come sabato scorso con Hickey in meno, si va di male in peggio ma non ci arrendiamo”.



Ancora Sinisa: “Cosa voglio rivedere e cosa no della vittoria sul Cagliari? Voglio vedere far tre gol, non voglio vederne due subiti. Noi abbiamo scelto una strada, la nostra mentalità è chiara e giochiamo sempre per vincere. Sappiamo di affrontare una delle squadre più forti d'Italia ma nelle ultime partite li abbiamo fatti soffrire. Napoli da scudetto? Penso di sì, la qualità ce l'hanno. Sicuramente è tra le prime quattro, poi per la vittoria finale bisogna anche comprendere che stiamo giocando un campionato strano. Conoscendo Rino sarebbe stato meglio se in Europa avessero vinto giocando bene, invece così verranno qua e non sbaglieranno atteggiamento”.



