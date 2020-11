Bologna-Napoli: i precedenti

Cronaca 7 Novembre 2020 Fonte: SSC Napoli



La squadra azzurra ha vinto in trasferta in 16 occasioni su 61





Cronaca7 Novembre 2020SSC NapoliLa squadra azzurra ha vinto in trasferta in 16 occasioni su 61 Sarà la sfida numero 123 tra Bologna e Napoli in Serie A. E' la 62esima edizione in casa emiliana



Questo il bilancio dei 61 precedenti in trasferta: 31 vittorie Bologna, 14 pareggi, 16 successi Napoli.



Ultima vittoria del Napoli fuori casa contro il Bologna in Serie A:



10 settembre 2017 - Bologna v Napoli 0-3



Ultimo pareggio del Napoli fuori casa contro il Bologna in Serie A:



15 luglio 2020 - Bologna v Napoli 1-1



Ultima sconfitta del Napoli fuori casa contro il Bologna in Serie A:



25 maggio 2019 – Bologna v Napoli 3 - 2