Cronaca5 Novembre 2020Corriere dello SportLe due squadre si ritrovano in testa al Gruppo F insieme al Napoli a quota 6 punti Vince la Real Sociedad contro l'Az Alkmaar per 1-0 e ora le due squadre si ritrovano in testa al Gruppo F insieme al Napoli di Gattuso a quota 6 punti. Dopo un primo tempo con poche occasioni la formazione basca sblocca la gara al 58' con Portu rapido a girare a rete in area di rigore. Una rete che vale tre punti e che stende gli olandesi, mai veramente pericolosi durante i 90'.