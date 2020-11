Petagna: "Conquistati tre punti fondamentali"

Andrea Petagna focalizza la sua attenzione sull'importanza del successo in Croazia in chiave classifica.

"Non è stato assolutamente facile. Il Rijeka si è dimostrato avversario duro e abbiamo sofferto all'inizio"



"Stasera bisognava vincere per poter agganciare il vertice del Girone. Non è stato assolutamente facile. Il Rijeka si è dimostrato avversario duro e abbiamo sofferto all'inizio".



"Sono contento di aver giocato e di aver potuto dare il mio contributo. Non siamo stati brillantissimi, ma ripeto che era fondamentale conquistare i 3 punti".



"Adesso possiamo pensare con maggiore serenità a domenica e concentrarci totalmente sul match di Bologna"