Demme: "Sono contento per il gol"

Interviste 5 Novembre 2020 Fonte: SSC Napoli



"Sono contento per il gol perché è stato importante per la rimonta". Diego Demme ha segnato la rete del pareggio nel match di Fiume.



"Eravamo in un momento difficile e il pareggio ci ha rimesso in corsa. E' stata dura soprattutto all'inizio, ma siamo stati bravi a rimontare".



"Siamo contenti di questo risultato perché ci dà la spinta per poterci giocare la qualificazione nel Girone. Adesso dovremo cercare di vincere in casa col Rijeka per poter poi metterci in una posizione ancora più favorevole".



"Sono contento di aver trovato spazio, abbiamo una rosa molto ampia e il mister sta dando spazio a tutti perchè abbiamo una stagione piena di impegni"



