In Croazia bisognava assolutamente vincere, e vittoria è stata. Una vittoria, però, che non scaccia quelle ombre intraviste nelle ultime settimane, anzi. Ad ogni modo, tre punti importanti che spianano, a meno di eventuali quanto improbabili blackout, il cammino. Il Napoli ancora una volta e al cospetto di una squadra decisamente mediocre, si stava incartando su se stesso. È normale che la squadra di Fiume giocasse raccolta in difesa, guardinga, come si suol dire, con il pullman schierato. E cosa ci si aspettava? Considerato il suo valore, rientra nell'ordine delle cose. Non rientra, invece, nell'ordine delle cose, il non riuscire a superare questi cosiddetti pullman, intestardendosi con inutili, noiosi e deleteri passaggi orizzontali. I pullman si superano, specie nei primi venti minuti, con pressing asfissianti, avanzamento dei centrali per creare superiorità numerica e cross dal fondo. In tal modo, nove volte su dieci, i pullman si schiantano, si frantumano. E che diamine, non bisogna essere geni della panchina per saperlo. È un vantaggio non indifferente quando le cosiddette medio-piccole si schierano con il pullman. Tutto sta nel saperlo schiantare, frantumare. La cosa non dovrebbe essere difficile se il divario tecnico è rilevante. Si spera che il Napoli, nello specifico Gattuso, abbia imparato la lezione.

Non mi dilungo sulla partita, non ne vale la pena. Mi soffermo volentieri su alcuni singoli con relative osservazioni. Cominciamo dai terzini. Noto che prima di crossare effettuano sempre qualche tocco in più. Conseguenza? Nove volte su dieci i loro cross impattano sugli avversari. A proposito di terzini, a me Ghoulam sembra pronto. Cosa si aspetta a sfruttarne le enormi capacità? Lascerei per un po' Manolas in panchina e concederei fiducia a Maksi. Elmas e Zielinski vanno sicuramente impiegati. Terrei in forte considerazione Demme, perché non sarà un portento, ma è uno su cui si può sempre contare. Oggi ha disputato un'ottima partita. In avanti c'è l'imbarazzo della scelta e spiacevoli sorprese per gli avversari. Suvvia, Gattuso, un po' di coraggio, perché la squadra c'è, deve solo convincersi che è forte. Studi, poi, e ricordi questo antico detto napoletano: - Chi se mette appaura, nun se cocca cu 'e femmene belle!-

A Fiume, Rijeka - Napoli 1 - 2. È tutto ...per il momento.