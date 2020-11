Gattuso: "Troppi rischi. Sono arrabbiato"

Interviste 5 Novembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Nella prima mezzora ne abbiamo combinate di ogni tipo, sembrava che fossimo in gita. Dobbiamo crescere"





Interviste5 Novembre 2020Corriere dello Sport"Nella prima mezzora ne abbiamo combinate di ogni tipo, sembrava che fossimo in gita. Dobbiamo crescere" Finisce con una vittoria per 2-1 in rimonta, ma nonostante il vantaggio iniziale del Riijeka ha visto il Napoli praticamente in costante controllo della partita. Dopo l'1-0 di Muric per i padroni di casa, pareggio di Demme (primo gol in Europa con la maglia azzurra) e autogol decisivo di Braut. Può ritenersi soddisfatto mister Gattuso, che adesso è in testa alla classifica a quota 6 insieme ad Az Alkmaar e Real Sociedad, L'umore al triplice fischio però non è dei migliori: "Sapevamo che loro ci aspettavano e andavano in verticale subito. Nei primi 35 minuti ne abbiamo combinate di ogni tipo, pensavamo di essere in gita. A fine primo tempo mi sono arrabbiato molto. Poi nel secondo tempo siamo andati meglio, ma non ci sto a questi errori di valutazione e approcci alla partita".



Napoli, la rabbia di Gattuso

Il tecnico del Napoli ha integrato il suo ragionamento: "Dobbiamo crescere, è un problema che dura dall'anno scorso, anzi da un po' di anni che questa squadra ha alti bassi. Ci può stare giocare male tecnicamente, ma il problema è che per 35 minuti zero siamo andati volte sulle seconde palle. Come mai nel secondo tempo invece lo abbiamo fatto? Oggi ci è andata bene, ma se ti gira male non è facile. Alla fine siamo stati bravi, la squadra non ha sofferto mai, ha creato tanto. Mi piacerebbe vederlo nei 90 minuti e per tante partite. Su questo dobbiamo lavorare". Gattuso ha proseguito: "Il problema è che rischio di ammalarmi io e ci lascio le penne. Non va bene. L'avevamo preparata bene. Loro sapevano benissimo che squadra andassimo ad affrontare. Quello mi lascia con l'amaro in bocca. Colpa mia, ancora non sono riuscito a entrare in testa ai miei giocatori e fargli capire che bisogna stare sul pezzo per 95 minuti".







