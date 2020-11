Rijeka-Napoli: le probabili formazioni



Osimhen, che sconta il turno di squalifica, apre le porte della titolarità a Petagna





Il Napoli, che aveva iniziato col piede sbagliato il girone di Europa League perdendo al San Paolo con l'AZ, ha raddrizzato la situazione vincendo con la Real Sociedad. Oggi tocca al Rijeka, avversario che sulla carta va battuto senza troppi problemi. Nel calcio non vale la proprietà transitiva, ma il fatto che i croati abbiano perso in casa con la Real Sociedad, sulla carta infonde fiducia al Napoli, che vuole assolutamente i 3 punti nella classifica del gruppo F. In più, i croati sono in emergenza e potrebbero schierare diversi giocatori del settore giovanile.



Nel successo in terra basca sulla Real Sociedad era stato espulso Victor Osimhen, che sconta il turno di squalifica aprendo le porte della titolarità a Petagna. Nessun dubbio sul suo impiego dal 1' in attacco, supportato da Politano, Mertens ed Elmas. A centrocampo non vedremo Fabian Ruiz: titolari Demme e Lobotka. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui.



NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Gattuso



L'allenatore dei croati, Simon Rozman, ha lanciato l'allarme spiegando che la sua squadra è rimaneggiata per via dei casi di positività al coronavirus: "Siamo in difficoltà, ogni tre ore ci misuriamo la temperatura e ogni tre ore mi ritrovo con una formazione diversa da poter schierare. Spero di avere 12 giocatori a disposizione, altrimenti dovrò schierare la Primavera".



RIJEKA (3-5-2) Probabile formazione: Nevistic; Escoval, Velkovski, Smolcic; Tomecak, Cerin, Lepinjica, Loncar, Stefulj; Menalo, Kulenovic. All Rozman