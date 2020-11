Elmas: "Sono pronto al rientro, mi sono allenato bene"

Interviste 4 Novembre 2020 Fonte: SSC Napoli



"Per noi sarà un impegno importante e ci vorrà una prova di carattere contro un avversario tosto"





Interviste4 Novembre 2020SSC Napoli"Per noi sarà un impegno importante e ci vorrà una prova di carattere contro un avversario tosto" "Sono pronto al rientro, mi sono allenato bene". Eljif Elmas parla della sua condizione personale alla vigilia del match contro il Rijeka.



"Ho trascorso una decina di giorni a riposo senza attività in campo. Il momento più delicato è passato, è servito un po' di tempo per riprendere la condizione e adesso mi sento pronto a dare il mio contributo".



"Non so se giocherò, ma sicuramente sento la fiducia del mister al di là della gara di domani. Per noi sarà un impegno importante e ci vorrà una prova di carattere perchè giocheremo contro un avversario tosto"



"Personalmente non vedo l'ora di ritrovare il campo e di dimostrare le mie qualità. Mi sento bene e ho tanta carica positiva che voglio mettere a disposizione della squadra"



"Sono pronto al rientro, mi sono allenato bene". Eljif Elmas parla della sua condizione personale alla vigilia del match contro il Rijeka."Ho trascorso una decina di giorni a riposo senza attività in campo. Il momento più delicato è passato, è servito un po' di tempo per riprendere la condizione e adesso mi sento pronto a dare il mio contributo"."Non so se giocherò, ma sicuramente sento la fiducia del mister al di là della gara di domani. Per noi sarà un impegno importante e ci vorrà una prova di carattere perchè giocheremo contro un avversario tosto""Personalmente non vedo l'ora di ritrovare il campo e di dimostrare le mie qualità. Mi sento bene e ho tanta carica positiva che voglio mettere a disposizione della squadra"