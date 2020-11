I convocati per la trasferta in Croazia

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità ed esercitazione tecnico tattica. Chiusura con sessione di calci piazzati.



I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.



Non sarà del match Osimhen squalificato.