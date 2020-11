Milik andrà via a Gennaio

Mercato31 Ottobre 2020Corriere dello SportNon aspetterà giugno per svincolarsi a parametro zero, vuole giocare per non perdere gli Europei Arkadiusz Milik comincia ad essere impaziente ed ha capito che è stato un atto di ingiustizia verso se stesso aver fatto saltare le trattative dell'ultima sessione di mercato: la presenza del suo manager a Castel Volturno ha un significato ben preciso, fare in modo che si arrivi ad una soluzione nel prossimo gennaio. Il procuratore di Milik è stato accolto da De Laurentiis e da Giuntoli e la chiacchierata è servita per rimuovere quel filo (spesso) di tensione che ha caratterizzato il rapporto tra il centravanti polacco e il club azzurro. Milik non aspetterà giugno per svincolarsi a parametro zero, vuole giocare per non perdere gli Europei.