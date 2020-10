Solo una lieve contrattura per Insigne

Cronaca 30 Ottobre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Incidente meno grave del temuto alla coscia sinistra, ma niente Sassuolo





Cronaca30 Ottobre 2020Corriere dello SportIncidente meno grave del temuto alla coscia sinistra, ma niente Sassuolo Lorenzo Insigne tira un sospirone di sollievo: l'infortunio a San Sebastian si è rivelato meno serio del previsto e lo scugnizzo può fronteggiare serenamente questa "lieve contrattura alla coscia sinistra". Sicuramente salterà la gara con il Sassuolo di domenica ed è presumibile almeno per ora che per Insigne debba rinunciare anche alla gara di Europa League di giovedì prossimo e a quella di campionato con il Bologna. Il precedente non consiglia di rischiare neanche con la Nazionale, Dunque, ipotesi probabile per il rientro, la sfida con il Milan, dopo la sosta. Per ora.