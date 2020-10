Voci dal Forum: un Napoli pragmatico



Cronaca29 Ottobre 2020Forum SoloNapoli - DarioE la pragmaticità è caratteristica fondamentale delle grandi squadre

Il Napoli questa sera ha disputato una partita pragmatica, badando essenzialmente al sodo e, infine, ha raggiunto il risultato che si era prefisso. La pragmaticità è caratteristica fondamentale delle grandi squadre. Credo, a questo punto, che il Napoli abbia imboccato la strada giusta. L'importante adesso è rimanere sempre concentrati sul pezzo e non lasciarsi mai prendere dalla presunzione. Gattuso ha fatto veramente un buon lavoro. Chi l'avrebbe detto un anno fa? I giusti meriti vanno dati anche a Giuntoli e ad ADL che hanno condotto una campagna acquisti finalmente completa. L'unico neo della serata è rappresentato dall'infortunio di Insigne. Credo sia principalmente colpa del ragazzo, della sua generosità, e in secondo luogo dello staff medico: con gli infortuni muscolari non si scherza e i recuperi non vanno mai affrettati. Temo che Insigne ne avrà per più di un mese. Peccato, perché stava giocando veramente bene finalmente. In bocca al lupo!

La partita. Gattuso propone un ampio avvicendamento. In porta Ospina, Hysaj esterno basso a destra con Marittiello a sinistra, centrali Maksi e K2, Politano a destra, Demme e Baka a centrocampo con il supporto di Lobo, 'o Bulldozer centravanti e Insigne a sinistra. Parte bene il Napoli. Le prime occasioni, con Insigne e Marittiello, sono sue. In entrambi i casi si presentano soli davanti al portiere. Tirano e non vedono in entrambi i casi Lobo al centro libero. Nel corso del primo tempo, che finisce in parità, I nsigne si infortuna e viene sostituito da Lozano. Al 55° il Napolipassa in vantaggio. Baka serve Politano ai limiti dell'area avversaria. Il ragazzo si aggiusta la palla e lascia partire una cagliosa di sinistro, che incontra la deviazione di un avversario. È il gol che decide la partita. Il Real Sociedad attacca, ma non è quasi mai pericoloso. Solo in un'occasione lo è, ma Ospina sfodera una paratona.

Real Sociedad - Napoli 0 - 1.

Nel corso della partita è stato espulso Osimhen, che aveva rilevato 'o Bulldozer, per doppia ammonizione. La decisione dell'arbitro mi è parsa eccessiva, ma il ragazzo deve imparare a frenare soprattutto il suo istinto polemico.

Per quanto riguarda i singoli, tutti oltre la sufficienza.