Interviste29 Ottobre 2020Il Mattino"La squadra mi è piaciuta a livello tattico, potevamo fare ancora meglio ma sono contento" Gennaro Gattuso si guadagna gli applausi dei tifosi e promuove il suo Napoli: «Ci giocavamo tanto stasera, ci eravamo complicati la vita una settimana fa e stasera non era facile. La Real Sociedad è in salute, si è adattata al nostro gioco e ci hanno messo in difficoltà» ha detto a fine gara l'allenatore azzurro. «La squadra mi è piaciuta a livello tattico, potevamo fare ancora meglio ma sono contento. Siamo stati solidi, abbiamo sbagliato poco. Ho parlato con Insigne, la gamba non è la stessa di un mese fa e dice di essersi fermato in tempo. Vedremo».



