Giuntoli: "In campo un Napoli diverso"

Interviste 29 Ottobre 2020 Fonte: Si Gonfia La Rete



"Ma la squadra userà comunque gli stessi principi. Rinnovo di Gattuso entro l'anno solare? Può essere"





Interviste29 Ottobre 2020Si Gonfia La Rete"Ma la squadra userà comunque gli stessi principi. Rinnovo di Gattuso entro l'anno solare? Può essere" Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dove ha parlato della sfida di Europa League ma anche del rinnovo di Gattuso.

“Sicuramente tante volte siamo portati a fare confusione tra tattica, moduli e sistemi di gioco. Per me le cose più importanti sono la tattica e il sistema di gioco. Vedremo un Napoli differente che userà comunque gli stessi principi.



Credo che Gattuso voglia valutare certe situazioni, alcune soluzioni e che lui non veda una squadra con titolari e panchine, ma tutti sullo stesso piano. Rinnovo dell'allenatore? Credo che, come dico sempre, quando c'è la volontà delle parti l'accordo si troverà, ci sarà presto la fumata bianca.



Petagna? Si può aspettare un punto di riferimento della squadra. Ha caratteristiche precise, sa finalizzare molto bene, ci si aspetta tanto dalla fase di possesso e che dia una mano in fase di non possesso.



Abbiamo una rosa ampia, bravi calciatori e abbiamo il dovere di dare il massimo in tutte le competizioni. Insigne? Con il passare dell'età e dell'esperienza è maturata la sua leadership qui e in Nazionale, deve riprendere un cammino che per un periodo ha interrotto ma nelle ultime gare ha dimostrato di voler riprendere”.



Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dove ha parlato della sfida di Europa League ma anche del rinnovo di Gattuso.“Sicuramente tante volte siamo portati a fare confusione tra tattica, moduli e sistemi di gioco. Per me le cose più importanti sono la tattica e il sistema di gioco. Vedremo un Napoli differente che userà comunque gli stessi principi.Credo che Gattuso voglia valutare certe situazioni, alcune soluzioni e che lui non veda una squadra con titolari e panchine, ma tutti sullo stesso piano. Rinnovo dell'allenatore? Credo che, come dico sempre, quando c'è la volontà delle parti l'accordo si troverà, ci sarà presto la fumata bianca.Petagna? Si può aspettare un punto di riferimento della squadra. Ha caratteristiche precise, sa finalizzare molto bene, ci si aspetta tanto dalla fase di possesso e che dia una mano in fase di non possesso.Abbiamo una rosa ampia, bravi calciatori e abbiamo il dovere di dare il massimo in tutte le competizioni. Insigne? Con il passare dell'età e dell'esperienza è maturata la sua leadership qui e in Nazionale, deve riprendere un cammino che per un periodo ha interrotto ma nelle ultime gare ha dimostrato di voler riprendere”.