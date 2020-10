Ruiz: "Sarà una sfida molto bella"

Interviste 28 Ottobre 2020 Fonte: SSC Napoli



"Con la Real Sociedad un confronto molto difficile ma allo stesso tempo penso spettacolare"





Interviste28 Ottobre 2020SSC Napoli"Con la Real Sociedad un confronto molto difficile ma allo stesso tempo penso spettacolare" Fabian Ruiz conosce bene il Real Sociedad e torna in terra iberica spendendo parole di elogio per il Club basco.



"Affrontiamo una squadra che ha un gioco molto aperto e offensivo, amano palleggiare e avere il possesso palla. E' un tipo di gioco simile al nostro e quindi sarà un confronto molto difficile ma allo stesso tempo penso spettacolare".



Al fianco di Bakayoko hai trovato maggiore sicurezza?



"Beh, sicuramente con Bakayoko mi trovo molto bene, però tutti i compagni di reparto sono validi e abbiamo una rosa molto competitiva. Quello che conta per me è riuscire a giocare al meglio e dare il mio apporto alla squadra".



Fabian Ruiz conosce bene il Real Sociedad e torna in terra iberica spendendo parole di elogio per il Club basco."Affrontiamo una squadra che ha un gioco molto aperto e offensivo, amano palleggiare e avere il possesso palla. E' un tipo di gioco simile al nostro e quindi sarà un confronto molto difficile ma allo stesso tempo penso spettacolare".Al fianco di Bakayoko hai trovato maggiore sicurezza?"Beh, sicuramente con Bakayoko mi trovo molto bene, però tutti i compagni di reparto sono validi e abbiamo una rosa molto competitiva. Quello che conta per me è riuscire a giocare al meglio e dare il mio apporto alla squadra".