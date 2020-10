I convocati per la trasferta in Spagna

Ci sono anche Elmas e Zielinski





Ci sono anche Elmas e Zielinski tra i convocati di Rino Gattuso per il match di Europa League, in programma domani sera in casa della Real Sociedad. I due centrocampisti si sono messi alle spalle la positività al Covid-19 e fanno parte della squadra che partirà per la Spagna.



Portieri: Ospina, Meret, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne