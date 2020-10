Elmas e Zielinski tornano ad allenarsi

Cronaca 27 Ottobre 2020 Fonte: Sky



Ma Gattuso non potrà contare su di loro per il match di Europa League contro la Real Sociedad di giovedì





Oggi a Castel Volturno è arrivato anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che per la prima volta è tornato , al centro tecnico dopo essere guarito dal covid19. Il patron azzurro ha parlato con Gattuso e salutato la squadra, che sta preparando il match di giovedì sera in Spagna, arbitrato dall'inglese Craig Pawson.



Elmas e Zielinski sono tornati ad allenarsi. I due centrocampisti sono negativi al covid19, nei giorni scorsi hanno completato un percorso di visite di approfondimento alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno e hanno ripreso gli allenamenti svolgendo parte del lavoro individuale e parte con il gruppo. Gattuso non potrà contare su di loro per il match di Europa League contro la Real Sociedad di giovedì, ma punta a reinserirli nelle rotazioni in campo al più presto.