25 Ottobre 2020 - Forum SoloNapoli - Dario



Il Napoli visto a Benevento, si portava appresso ancora gli strascichi della partita con gli olandesi. Direi che per tutto il primo tempo, in campo l'ha fatta da padrona, almeno per quanto riguarda il Napoli, la paura, e così non va. È necessario che si sia, quando si incontrano determinate squadre, decisi e convinti. Se si acquisisce una certa mentalità, che poi altro non è che la convinzione dei propri mezzi, allora le cosiddette piccole possono mettere tutti i pullman che vogliono, tutti gli autotreni che vogliono, ma sono destinate sempre a soccombere. Il Napoli ha mezzi e qualità, deve necessariamente costruire quella mentalità, che è poi caratteristica fondamentale delle grandi squadre, abbandonando ogni forma di presunzione e vestendosi di umiltà. Se il Napoli ha un problema, a mio modo di vedere, è proprio quello: la mentalità. Sarà questo il compito principale di Gattuso, se vuole scrivere la storia.

La partita. Gattuso riconferma Meret tra i pali. Rimette Marittiello a sinistra e ridà il posto di titolare ad Insigne, spostando Lozano a destra in sostituzione di Politano. Si parte. È il Napoli a fare la partita. Tanto possesso palla, ma ritmo troppo lento. Risultato? Napoli prevedibile e noioso. Viene inesorabilmente punito da Roberto Insigne con la complicità, secondo me, di un dormiente K2. Sul finire del tempo il Napoli si rende pericoloso invece più d'una occasione e chiude il tempo martellando la difesa avversaria.

Nel secondo tempo continua la pressione azzurra, che si concretizza con il meritato pareggio su magia di Insigne. Continua il Napoli a spingere. Politano, subentrato a un ottimo Lozano, serve una deliziosa palla in area a Petagna, a sua volta subentrato a Ciro. L'ex spallino con freddezza sposta il pullman beneventano. Sarà il gol che deciderà il risultato: al Ciro Vigorito di Benevento, Napoli batte Benevento 2 - 1.

Migliore in campo Lorenzo Insigne, e sono contento per lui, nella speranza che trovi continuità. Oltre la sufficienza Meret, che al 96°, respingendo un insidioso tiro su punizione, blinda il risultato. Più che bene Marittiello. Un 6 a tutti gli altri.