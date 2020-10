Petagna: "Gattuso mi ha guidato verso il gol"

Interviste 25 Ottobre 2020 Fonte: SSC Napoli



"Ringrazio Gattuso per la fiducia. Seguendo le indicazioni del mister, mi sto ambientando benissimo"





Interviste25 Ottobre 2020SSC Napoli"Ringrazio Gattuso per la fiducia. Seguendo le indicazioni del mister, mi sto ambientando benissimo" Andrea Petagna segna il suo primo gol in campionato con il Napoli e le sue parole sono tutte per il tecnico azzurro: "Da Gattuso sto imparando tanto, mi segue continuamente e quando sono entrato mi ha guidato lui verso il gol. Mi ha detto di stare con maggiore insistenza in area e proprio da un mio inserimento è arrivato la rete".



"Sono contento del lavoro che sto svolgendo, seguendo le indicazioni del mister, mi sto ambientando benissimo e mi piace giocare in varie posizioni in attacco".



"Posso aiutare Victor lanciandolo a rete ma posso anche rientrare e dare una mano ai compagni. Credo che queste siano le mie migliori caratteristiche e qui le sto mettendo in mostra sempre con maggiore evidenza"



Andrea Petagna segna il suo primo gol in campionato con il Napoli e le sue parole sono tutte per il tecnico azzurro: "Da Gattuso sto imparando tanto, mi segue continuamente e quando sono entrato mi ha guidato lui verso il gol. Mi ha detto di stare con maggiore insistenza in area e proprio da un mio inserimento è arrivato la rete"."Sono contento del lavoro che sto svolgendo, seguendo le indicazioni del mister, mi sto ambientando benissimo e mi piace giocare in varie posizioni in attacco"."Posso aiutare Victor lanciandolo a rete ma posso anche rientrare e dare una mano ai compagni. Credo che queste siano le mie migliori caratteristiche e qui le sto mettendo in mostra sempre con maggiore evidenza"