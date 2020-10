Roberto Insigne: "Che emozione sfidare mio fratello"

Roberto Insigne, autore del suo primo gol in Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Napoli: “Non ho ancora metabolizzato il gol, sono emozionato ma anche rammaricato per la sconfitta. Lorenzo ha fatto un gol bellissimo, sono contento che abbiamo segnato entrambi ma dispiace per il risultato. Mi piace partire largo sulla fascia per puntare gli avversari. E' stata una giornata molto lunga, mi sono svegliato presto e ho fatto di tutto per non pensare alla partita. Antonio è più forte? Glielo facciamo credere. Nei duelli avuti in campo contro Lorenzo ho avuto anche paura di farlo male perché è più piccolino di me a livello fisico”.