Inzaghi: "Avremmo meritato il pareggio"

"Abbiamo costretto il Napoli ad esultare come se avessero vinto contro una squadra fortissima"





Interviste25 Ottobre 2020Si Gonfia La Rete"Abbiamo costretto il Napoli ad esultare come se avessero vinto contro una squadra fortissima" Filippo Inzaghi ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta rimediata contro il Napoli. Il mister del Benevento si è dichiarato contento per la prestazione ed ha elogiato anche gli azzurri.

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi, vedere il Napoli che esulta per una vittoria a Benevento terminando la partita rinchiusi nella loro area di rigore. Oggi è stato un grande Benevento, spiace un po' perché i ragazzi avrebbero meritato il pareggio. Sono felice perché vedo una squadra che lotta e combatte anche contro le grandi. Non dobbiamo fare i punti contro queste squadre, dobbiamo sfruttare queste partite per crescere.



Abbiamo costretto il Napoli ad esultare come se avessero vinto contro una squadra fortissima. I cambi del Napoli hanno influito molto sull'andamento della partita. Penso che questo Napoli è da Scudetto, quando prendi a quelle cifre un giocatore come Osimhen vuol dire che è una grande squadra. Insigne ha fatto un gol straordinario, salta un uomo e tira con il piede debole: questi sono i giocatori che ti fanno vincere le partite”.



