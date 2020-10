Benevento-Napoli: i voti agli azzurri

Meret 7 - Il colpo di testa di Insigne jr è alto, il fratello del suo compagno di squadra trova lo specchio nell'unico spazio dove può. Nel finale Maggio gli crea un'apprensione risolta da Mario Rui. Salva la vittoria sulla punizione finale di Sau, ci mette le manone.



Di Lorenzo 6 - Foulon dal suo lato corre molto, il gol del vantaggio avversario parte da un suo posizionamento fin troppo avanzato. Offensivamente tiene bene ma crossa molto meno di Mario Rui.



Koulibaly 5,5 - Lapadula dalla sua parte inventa l'azione che porta all'1-0, vincendo anche un rimpallo. Poi tiene a bada



Manolas 5 - Prova ad arginare l'azione dell'1-0, ma da una parte è sfortunato nel ribattere su Lapadula e dall'altra - colpevolmente - non accorcia su Insigne. Solo la traversa gli nega il pareggio al 44', ma anche nella ripresa dimostra troppa ed inutile irruenza.



Mario Rui 6,5 - In avvio quando perde palla favorisce le ripartenze avversarie in modo avventato, ma crea superiorità sulla fascia arrivando spesso al cross. Chiude al 29' una ripartenza di Letizia, nel finale salva su Maggio ed in un'altra occasione ancora più pericolosa.



Bakayoko 6,5 - Si nota poco nel primo tempo, non vince tutti i contrasti ma la sua presenza consente il bilanciamento corretto dello schema azzurro. Chiusura immensa al 72' in scivolata, ma si fa male. (Dal 74' Demme SV - Dentro per fare filtro)



Fabian 5,5 - Sbaglia poco o niente in fase di impostazione, ma non c'è l'intuizione giusta. E nel finale di primo tempo ha la chance del pareggio, sprecata malamente. Recupera il pallone che Insigne deposita - in offside - in rete. (Dall'87' Lobotka SV)



Lozano 5 - Fallisce abbastanza clamorosamente un colpo di testa in avvio, c'è un dubbio sul contatto con Foulon al 22' - posizionamento già tendente alla caduta. Ingrigito. (Dal 58' Politano 6,5 - Gli bastano dieci minuti per imprimere la sua firma sul match, con l'accelerazione ed i tocchi per il pareggio di Insigne e per l'1-2 di Petagna. Poi è sempre motivo di apprensione per Letizia, sfiora il gol nel finale)



Mertens 5 - Inizialmente ingabbiato tra centrocampo e difesa avversaria, fatica a trovare spazi se non sulla linea laterale. (Dal 58' Petagna 6,5 - Trova il gol di destro, facendo trovare solo in area di rigore e cinico nel punire la disattenzione dei sanniti



Insigne 7 - La sfida con il fratellino Roberto lo vede in palla dai primi minuti, si accentra per disorientare e spostare la linea difensiva. Ma a segnare è il fratello, lui si sveglia con un tiro che Montipò devia con un miracolo. Nella ripresa altra deviazione sotto porta, poi un gol strozzato dal fuorigioco ed un altro fantastico sotto la traversa. Conferma le gerarchie in famiglia, mettiamola così. (Dall'87' Ghoulam SV)



Osimhen 5,5 - Gol annullato giustamente, anche se fa intravedere potenzialità. Poi fatica come i compagni di reparto, innervosendosi con Dabo e toccando solo un pallone in area nel primo tempo. In avvio di ripresa altro tocco salvato sotto porta ed un colpo di testa - difficile - alto. Ha pochi palloni giocabili in verticale, nella ripresa si appiccica a Schiattarella per bloccargli le idee.



Gattuso 6 - Dopo la doccia fredda targata AZ, il 4-2-3-1 spinge sin da subito per cercare di recuperare palla quanto più alto possibile, col Benevento che crea densità in mezzo e viene superato solo con i lanci in diagonale. In ripartenza il Benevento trova spazi abbastanza facilmente, tanto da trovare il gol del vantaggio anche grazie a posizionamenti errati dei difensori. La squadra non trova mai la porta nel primo tempo, nonostante il 71% di possesso, accartocciandosi fino alla doppia fiammata Insigne-Manolas (8 tiri, 1 in porta). Inizio furioso nella ripresa, con tanto di gol in fuorigioco: il muro del Benevento non crolla, aumenta il peso offensivo con Petagna ed Osimhen assieme e la fortuna dei legni stavolta porta al pareggio. Poche verticalizzazioni per Osimhen, ma azzecca i cambi perchè portano al gol del vantaggio. Nel finale le squadre si allungano, Maggio di testa è solo ma fortuna deviato.

(claudio russo)