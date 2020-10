I convocati per la trasferta a Benevento

Cronaca 24 Ottobre 2020 Fonte: SSC Napoli



Il match in programma domenica al "Vigorito" per la quinta giornata di Serie A





Cronaca24 Ottobre 2020SSC NapoliIl match in programma domenica al "Vigorito" per la quinta giornata di Serie A Benevento-Napoli, domani alle ore 15 allo Stadio Vigorito per la quinta giornata di Serie A.



Dirigerà il match l'arbitro Doveri di Roma.



I convocati azzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.