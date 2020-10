Benevento-Napoli: arbitra Doveri

Cronaca24 Ottobre 2020SSC NapoliIl fischietto romano avrebbe dovuto dirigere la sfida con la Juve che non si è giocata Sarà l'arbitro Doveri di Roma a dirigere Benevento-Napoli. Assistenti: Rocca-Affiatato. IV Uomo: Pezzuto. VAR: Valeri-Passeri.

E' la prima volta che il fischietto romano dirige il Napoli in questa stagione, perché avrebbe dovuto farlo nella sfida con la Juve che non si è giocata.

Di recente però c'è un incrocio con gli azzurri che è stato dolcissimo: Doveri infatti ha diretto la finale di Coppa Italia che gli azzurri hanno conquistato proprio contro la Juventus.



Questi tutti i precedenti con l'arbitro romano in Serie A.

Napoli-Novara 2-0 il 21 aprile 2012

Napoli-Udinese 2-1 il 7 ottobre 2012

Napoli-Sampdoria 0-0 il 10 febbraio 2013

Napoli-Sassuolo 1-1 il 25 settembre 2013

Verona-Napoli 0-3 il 12 gennaio 2014

Torino-Napoli 0-1 il 17 marzo 2014



