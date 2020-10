Mertens: "L'AZ Alkmaar è una squadra pericolosa"

21 Ottobre 2020



"Dobbiamo essere attenti e concentrati perché loro hanno una buonissima organizzazione"





Interviste21 Ottobre 2020SSC Napoli"Dobbiamo essere attenti e concentrati perché loro hanno una buonissima organizzazione" "Conosco l'AZ e bisogna fare attenzione perchè è una squadra temibile". Dries Mertens parla, al fianco del tecnico Gattuso, nella conferenza di vigilia dell'esordio in Europa League.



Con il Napoli, 5 anni fa, avete sfiorato la finale. Questa squadra può arrivare così lontano?



"Sicuramente noi vogliamo arrivare in fondo alla competizione ed è una strada che possiamo intraprendere. Non sarà facile, ma è un nostro obiettivo. Bisogna cominciare bene a partire da domani".



"Abbiamo un gruppo competitivo che ha fame di vincere e che può esprimersi bene sia in Italia che in Europa". L'AZ Alkmaar è una squadra pericolosa, dobbiamo essere attenti e concentrati perché loro hanno una buonissima organizzazione.



Ti piace questo nuovo ruolo da "trequartista"?



"E' cambiata la mia posizione perché Victor ci dà profondità e noi possiamo agire alle sue spalle, sia io che Lozano. Mi piace poter giocare più palloni per poi inseririmi da dietro".



“Credo che quest'anno abbiamo la possibilità di portare più uomini in area, sia dai cross laterali che nelle verticalizzazioni. Questo ci dà maggiori alternative offensive”





