Napoli-AZ Alkmaar: arbitra Stefanski

Cronaca21 Ottobre 2020Il MattinoIl fischietto polacco, che è alla sua prima direzione arbitrale con gli azzurri, ha già diretto gli olandesi Sarà Daniel Stefanski, polacco 43enne di Bydgoszcz, il fischietto designato dall'Uefa per la sfida di giovedì sera al San Paolo tra Napoli e AZ Alkmaar: un esordio assoluto per il polacco Stefanski che arriverà per la prima volta a Fuorigrotta. Insieme con lui, gli assistenti Boniek e Golis, oltre al IV uomo Sylwestrzak.



Stefanski ha però già diretto la squadra olandese, lo scorso anno in Europa League: la sfida casalinga per l'AZ Alkmaar si era conclusa sul 2-2 contro il Partizan Belgrado. Ci sono precedenti per il polacco con le squadre italiane: nella stagione 2019/20 ha infatti diretto Cluj-Lazio (2-1) in Europa League e Torino-Soligorsk (5-0) nelle quelificazioni. Nel 2017/18 era stato arbitro di Borussia Dortmund-Atalanta (3-2).



