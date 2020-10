Il Napoli ha fiducia nell'esito dell'appello

Cronaca14 Ottobre 2020SkyIn un tweet la società azzurra ha commentato la sentenza del giudice sportivo su Juve-Napoli Il giudice sportivo ha deciso in merito a Juventus-Napoli del 4 ottobre, disponendo il 3-0 a tavolino in favore del club bianconero. Inoltre ha deliberato un punto di penalizzazione in classifica per i campani. Gerardo Mastrandrea non ha rilevato una "causa di forza maggiore" per la mancata presenza degli azzurri all'Allianz Stadium. Il Napoli ricorrerà in Appello.



Con un tweet il Napoli ha commentato la sentenza del giudice sportivo: "La società Napoli da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l'esito dell'appello credendo fermamente nella giustizia"



