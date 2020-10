HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Domenica di lavoro per gli azzurri

Cronaca 11 Ottobre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



In attesa della ripresa del campionato si sono allenati al Training Center di Castel Volturno





Cronaca11 Ottobre 2020Corriere dello SportIn attesa della ripresa del campionato si sono allenati al Training Center di Castel Volturno Mattinata di allenamento per il Napoli di Gennaro Gattuso che continua il suo lavoro, in attesa della ripresa del campionato, al Training Center di Castel Volturno. La squadra in avvio ha svolto lavoro di scarico a gruppi. Successivamente esercitazioni atletiche finalizzate alla forza. Chiusura con circuito in palestra. Terapie, palestra e lavoro sul campo per Insigne che scalpita per tornare a disposizione il prima possibile in vista degli impegni di Serie A ed Europa League. Da martedì il gruppo squadra e lo staff sono nel ritiro "bolla" per rispettare l'isolamento fiduciario imposto dall'Asl Napoli, dopo che sabato scorso c'era stato l'ordine di non partire per Torino viste le positività al coronavirus di Zielinski ed Elmas.



