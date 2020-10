Tutti negativi i tamponi del gruppo squadra

Cronaca10 Ottobre 2020Corriere dello SportDa martedì il gruppo squadra e lo staff sono nel ritiro "bolla" per rispettare l'isolamento fiduciario imposto dall'Asl Napoli "L'ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo al Covid-19". Lo comunica il Napoli, a completamento di quanto annunciato ieri, quando erano risultati "tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati" in mattinata ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario", che oggi ha dato esito negativo. Da martedì il gruppo squadra e lo staff sono nel ritiro "bolla" per rispettare l'isolamento fiduciario imposto dall'Asl Napoli, dopo che sabato scorso c'era stato l'ordine di non partire per Torino visti i contagi di Zielinski ed Elmas.