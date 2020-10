Arriverà mercoledì 14 la decisione su Juve-Napoli

Cronaca9 Ottobre 2020Corriere dello SportL'esito del match sub iudice varia da un 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri fino al rinvio Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea si è preso ancora un po' di tempo prima di prendere una decisione su Juventus-Napoli, la gara dell'Allianz Stadium originariamente prevista per domenica 4 ottobre e non disputata. La sentenza arriverà mercoledì 14. L'esito del match sub iudice varia da un 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, qualora venisse accertato che il club campano potesse partire nonostante le raccomandazioni dell'Asl, fino al rinvio (con tutta probabilità al 13 gennaio)