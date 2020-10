Il Giornale attacca Dries Mertens

Cronaca 9 Ottobre 2020 Fonte: Mondo Napoli



In giro per ristoranti di Napoli, con tanto di famiglia, in attesa della verifica del tampone





Cronaca9 Ottobre 2020Mondo NapoliIn giro per ristoranti di Napoli, con tanto di famiglia, in attesa della verifica del tampone Oggi Il Giornale attacca il mondo del calcio, e in particolare il calciatore del Napoli, Dries Mertens. Il quotidiano accusa l'attaccante belga di avere frequentato ristoranti con i familiari mentre era ancora in attesa del tampone.



“Il superprofessionismo va espresso anche con un sacrificio: tre-quattro mesi nei quali lasciar passare la tempesta del virus. Vedere Mertens andare in giro per ristoranti di Napoli, con tanto di famiglia, in attesa della verifica del tampone, è stato l'ennesimo atto di sciatteria psicologica e professionale che il calcio ci ha mostrato. Andare in una Gardaland per qualche mese, e giocarsi un campionato meno irregolare, sarebbe solo un doveroso atto di rispetto nei confronti di spettatori e tv paganti”.



Oggi Il Giornale attacca il mondo del calcio, e in particolare il calciatore del Napoli, Dries Mertens. Il quotidiano accusa l'attaccante belga di avere frequentato ristoranti con i familiari mentre era ancora in attesa del tampone.“Il superprofessionismo va espresso anche con un sacrificio: tre-quattro mesi nei quali lasciar passare la tempesta del virus. Vedere Mertens andare in giro per ristoranti di Napoli, con tanto di famiglia, in attesa della verifica del tampone, è stato l'ennesimo atto di sciatteria psicologica e professionale che il calcio ci ha mostrato. Andare in una Gardaland per qualche mese, e giocarsi un campionato meno irregolare, sarebbe solo un doveroso atto di rispetto nei confronti di spettatori e tv paganti”.