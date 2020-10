Il Napoli ufficializza sede della quarantena

La SSC Napoli conferma che sarà Il “Golden Tulip Resort Marina di Castello” a ospitare la squadra del Napoli in isolamento domiciliare.Alla struttura, regolarmente operativa e funzionante, e a tutta la sua governance vanno i ringraziamenti della SSC Napoli per l'impegno e la fattiva collaborazione.