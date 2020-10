Spadafora: "ASL può intervenire in casi particolari"

5 Ottobre 2020 Fonte: Gazzetta dello Sport



Gravina: "Il protocollo va rispettato. Se qualcuno sbaglia deve pagare"





Interviste5 Ottobre 2020Gazzetta dello SportGravina: "Il protocollo va rispettato. Se qualcuno sbaglia deve pagare" Il protocollo non va cambiato, va rispettato. E con rigore. È la conclusione della giornata di incontri istituzionali che il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha tenuto con i vertici del calcio: prima una call con Paolo Dal Pino, presidente della Lega, poi una visita in Federcalcio e il colloquio con Gabriele Gravina. Insomma, il piano di “pace” in mezzo alla baraonda di Juve-Napoli riparte dal testo che ha pilotato il pallone in mezzo alla tormenta Coronavirus da giugno in poi. Il problema non è quindi delle regole, ma del rispetto delle regole. Spadafora lo dice chiaramente: “Ad oggi il protocollo è ancora giusto, da tenere e da portare avanti e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore”. Una dichiarazione che soddisfa Gravina, che sottolinea: “Crediamo molto in questo protocollo che abbiamo voluto e difeso. Se tutti abbiamo a cuore la tutela della salute e il protocollo viene rispettato da tutti nella sua integrità, credo che possiamo essere tranquilli, il campionato potrà disputarsi e svolgersi in sicurezza. Certo se cominciano ad esserci delle falle e qualcuno sbaglia allora quel qualcuno deve pagare”. Spadafora e il presidente federale sono molto attenti a non dare nome e cognome a questo qualcuno. “Io rispetto i ruoli – dice Gravina, che ha detto di non aver sentito il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis – Il Giudice Sportivo fa il Giudice sportivo, la Procura federale fa la procura federale”. Due riferimenti ovviamente non casuali. Ma il Ministro è molto attento ad andare oltre la singolar tenzone di questi giorni: “Il protocollo richiede un grande senso di responsabilità”.



