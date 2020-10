D'Amore: "Juventus-Napoli, la Asl ha agito bene"



Interviste 5 Ottobre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Cosa sarebbe successo se il Napoli fosse andato a giocare a Torino e fossero risultati positivi altri giocatori?"





Interviste5 Ottobre 2020Corriere dello Sport"Cosa sarebbe successo se il Napoli fosse andato a giocare a Torino e fossero risultati positivi altri giocatori?"

"Il nostro comportamento è stato corretto, se non avessimo agito sarebbe stata una grave inadempienza". Così il direttore della Asl 2 di Napoli, Antonio D'Amore, a Radio 24. L'azienda sanitaria ha imposto al Napoli di non viaggiare verso Torino per giocare la partita. con la Juve Poi ha aggiunto: "In caso contrario saremmo incorsi in una mancanza di sorveglianza sanitaria".



Ancora il direttore Asl 2 D'Amore a Radio 24: "Se a Genova si fosse agito in maniera diversa forse oggi non ci sarebbero stati i tre positivi nel Napoli". Poi ancora. "Non sappiamo quanti ce ne saranno ancora di positivi. Cosa sarebbe successo se il Napoli fosse andato a giocare a Torino e fossero risultati positivi altri giocatori?"



Ancora il direttore Generale dell'ASL 2 Napoli Nord, Antonio d'Amore a Radio 24. "Abbiamo una espansione dell'epidemia con un aumento soprattutto a Napoli - ha spiegato -. In base a questo l'Epidemiologia ha agito tenendo conto anche di quanto accaduta con la squadra del Genoa. Quando sono state scritte le regole c'era da finire un campionato a giugno".