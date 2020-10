Grassani: "Il Napoli non poteva partire"

Interviste5 Ottobre 2020Corriere dello Sport"Da questa scelta potevano derivare anche conseguenze penali a carico del presidente De Laurentiis" "Se il Napoli avesse deciso di disattendere all'ordine sarebbe stato un atto eversivo, di profondo spregio di una normativa nazionale che si pone a tutela non della disputa delle partite di calcio ma della salute di 60 milioni di persone. Inoltre da questa scelta potevano derivare anche conseguenze penali a carico del presidente De Laurentiis, del responsabile della prima squadra, dell'allenatore e dei giocatori", spiega a Radio Capital l'avvocato del Napoli, Mattia Grassani. Fra Asl e Lega chi decide? "Assolutamente la Asl", dice senza dubbi Grassani, "non lo dico io ma la circolare del ministro della Salute che attribuisce alle Asl territoriali la competenza esclusiva”.



