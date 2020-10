UFFICIALE: Ciciretti al Chievo

Mercato5 Ottobre 2020Corriere dello SportSi trasferisce ufficialmente in gialloblù con la formula del prestito Prosegue l'operazione di sfoltimento della rosa del Napoli con la cessione di Amato Ciciretti al Chievo. Il centrocampista offensivo classe 1993 si trasferisce ufficialmente in gialloblù con la formula del prestito (fino al 30 giugno 2021). Dopo il ritorno dall'esperienza in B con l'Empoli dell'anno scorso, con 17 presenze e 4 reti, per Ciciretti c'è la nuova avventura con la maglia gialloblù.