Juve-Napoli, non è scontato il 3-0 a tavolino

Cronaca5 Ottobre 2020SkyNella documentazione arrivata al Giudice Sportivo è contenuta anche la memoria del Napoli con allegate le mail tra il club e l'ASL Stando alle norme federali, il 3-0 a tavolino in favore della Juve sembra scontato. Le norme prevedono anche un punto di penalizzazione in classifica per la squadra che non si presenta. Tuttavia, nella documentazione arrivata al Giudice Sportivo è contenuta anche la memoria del Napoli con allegate le mail tra il club e l'Asl. Dunque Gerardo Mastrandrea potrebbe decidere nel merito, in ogni caso, come già detto, potrebbe avere bisogno di tempo in più per decidere e nel caso richiedere un supplemento di indagine.

La pronuncia del Giudice Sportivo è attesa per domani ma non è detto che la decisione arrivi. Vista la mole di documentazione arrivata, infatti, non è escluso che Gerardo Mastrandea possa richiedere un supplemento di indagini.







