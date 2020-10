Verdoliva: "Il Napoli è in quarantena"

Interviste4 Ottobre 2020Area Napoli"Giocatori e staff non possono quindi lasciare il domicilio dichiarato. Noi non entriamo nella questione di giocare o meno" Il direttore della ASL di Napoli, Ciro Verdoliva, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 90° Minuto su Rai: "I giocatori e lo staff del Napoli sono in quarantena e pertanto non possono lasciare il domicilio dichiarato, questa è di stretta competenza dell'ASL. Non abbiamo mai espresso alcun divieto di partire o di giocare, non è nelle nostre competenze. È chiaro che la consequenzialità ad una nostra disposizione di quarantena dei giocatori, noi non entriamo nella questione di giocare o meno".



"Se il Napoli avesse contravvenuto alla disposizione della quarantena fiduciaria sarebbe soggetto a sanzioni amministrative e possono configurarsi anche reati diversi, essendo in atto una pandemia. Abbiamo fatto quello che facciamo per tutti i cittadini. Non penso che le altre aziende sanitarie, come quella lombarda, ad esempio, abbia espressamente autorizzato il Milan ad andare a Crotone. Penso siano stati messi in quarantena e che poi il Milan è partito, altrimenti se il Milan avesse posto lo stesso quesito posto dal Napoli, avrebbe ricevuto analoga risposta a non partire", ha riferito il direttore dell'ASL.



