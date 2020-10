Nuova lettera dell'ASL al Napoli: "Non potete partire!"

Cronaca 4 Ottobre 2020 Fonte: Sky



Tenuto conto che i calciatori recandosi in trasferta a Torino avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi





Cronaca4 Ottobre 2020SkyTenuto conto che i calciatori recandosi in trasferta a Torino avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi "Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l'obbligo dei contatti stretti di rispettare l'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio". Questo un passaggio della lettera che l'Asl Napoli 2 Nord ha inviato al Napoli in risposta alla precisazione chiesta dal club sulla possibilità o meno di partire per Torino dopo i casi covid in squadra. L'Asl ha spiegato che "tenuto conto che i calciatori del Napoli recandosi in trasferta a Torino avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi (personale dell'aeroporto, equipaggio e passeggeri del volo, personale dell'hotel sede di ritiro, addetti e tesserati della Juventus) si ritiene che le condizioni non consentano lo spostamento in sicurezza".