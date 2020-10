La PEC di De Laurentiis alla Lega

Cronaca 4 Ottobre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



La lettera che il presidente del Napoli ha inviato anche alla Juventus, alla Figc e al Giudice Sportivo





Cronaca4 Ottobre 2020Corriere dello SportLa lettera che il presidente del Napoli ha inviato anche alla Juventus, alla Figc e al Giudice Sportivo Il Napoli ha comunicato con una Pec alla Lega, alla Juve, alla Figc e al Giudice Sportivo di non essere in grado di raggiungere il capoluogo piemontese in seguito al provvedimento urgente della Asl 1 di Napoli, che ha disposto «isolamento fiduciario della squadra, anche alla luce dell'attuale andamento epidemiologico Covid-19, rispetto al quale è in corso la massima attenzione per contenere la diffusione del contagio». Dunque, Juventus-Napoli finisce prima di cominciare, praticamente alle 18.25 di ieri, quando dopo dal Gabinetto della Regione Campania, in seguito ai chiarimenti invocati dal Napoli, arriva anche una ulteriore precisazione sul regime di isolamento che comporta «l'obbligo di rimanere nel proprio domicilio, con divieto di allontanarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto intercorso...e quindi si comunica che i soggetti destinatari della nota Asl, sono tenuti a non allontanarsi dal domicilio indicato».















Ilha comunicato con unaalla, alla, allae aldi non essere in grado di raggiungere il capoluogo piemontese in seguito al provvedimento urgente della Asl 1 di Napoli, che ha disposto «isolamento fiduciario della squadra, anche alla luce dell'attuale andamento epidemiologico Covid-19, rispetto al quale è in corso la massima attenzione per contenere la diffusione del contagio». Dunque, Juventus-Napoli finisce prima di cominciare, praticamente alle 18.25 di ieri, quando dopo dal Gabinetto della, in seguito ai chiarimenti invocati dal Napoli, arriva anche una ulteriore precisazione sul regime di isolamento che comporta «l'obbligo di rimanere nel proprio domicilio, con divieto di allontanarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto intercorso...e quindi si comunica che i soggetti destinatari della nota Asl, sono tenuti a non allontanarsi dal domicilio indicato».